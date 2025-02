Suzane von Richthofen se muda para cidade do interior de São Paulo e causa temor Condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais, a ex-presidiária está de casa nova Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 11/02/2025 - 10h48 (Atualizado em 11/02/2025 - 10h48 ) twitter

Suzane von Richthofen teria se mudado para cidade do interior de São Paulo Reprodução/RecordTV

A chegada de uma nova moradora em uma cidade do interior de São Paulo preocupou os habitantes da região... Desde janeiro, Suzane Louise Magnani Muniz, ex-von Richthofen, teria sido vista em Águas de Lindóia.

Condenada a 39 anos de prisão por planejar a morte dos pais, ela cumpre atualmente o restante da pena em regime aberto e, aparentemente, escolheu o município como seu novo lar.

Antes da mudança, a ex-presidiária morava em Bragança Paulista, onde a sua presença era constantemente motivo de polêmicas. A decisão de ir morar na cidade do Circuito das Águas, no entanto, teria ocorrido porque o marido, o médico Felipe Zecchini Muniz, passou em um concurso público.

Agora, a informação é que Felipe está atuando em um hospital da região. Já Suzane era proprietária da loja “Su Entrelinhas”, na qual produzia e vendia sandálias, bolsas e acessórios artesanais, mas agora quem faz os produtos são três costureiras, comandadas pela ex-cunhada dela.

‌



No novo lar, Suzane já teria sido encontrada tomando banho nas cachoeiras da Serra da Mantiqueira e em um salão de beleza da região, onde fez uma escova. Uma moradora, inclusive, afirmou que as clientes que estavam no local foram embora com a chegada da ex-presidiária.

Além disso, ela também teria frequentado a tradicional feira de rua de Águas de Lindóia e comprado frutas e legumes.

‌



O fato é que, não importa onde esteja, a ex-von Richthofen chama atenção de quem estiver perto. Por estar morando em uma cidade pequena, a questão se torna ainda pior… aonde quer que vá, os lindoienses tiram fotos dela e compartilham em grupos de WhatsApp.

“Águas de Lindóia recebe uma ilustre psicopata para ser sua nova moradora”, teria dito um morador nos stories do Instagram. Outra pessoa comentou: “A Suzane von Richthofen se mudou pra cá e minha prima tá morrendo de medo de sair na rua e da enteada dela estudar na nossa escola”.

‌



As informações são do blog True Crime, de Ullisses Campbell, no jornal O Globo. O jornalista é autor de livros biográficos sobre Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, Flordelis e Maníaco do Parque.

