Suzane Von Richthofen posa com filho e irmão manda recado Suzane Von Richthofen surgiu com seu filho e irmão lhe mandou um recado. Bebê Mamãe|Do R7 01/02/2025 - 12h06 (Atualizado em 01/02/2025 - 12h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Irmão de Suzane Von Rhcthofen mandou mensagem para ela

Suzane Von Richthofen fez uma raríssima aparição junto com o seu bebê. Ela é mãe de um menino que acaba de completar um ano. O bebê é fruto do seu casamento com o médico Felipe Zecchini Muniz. Recentemente, também foi revelada uma mensagem surpreendeu que o irmão de Suzane, Andreas, mandou para ela.

Para saber mais sobre essa história intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Meghan Markle revela o rosto do seu filho de 5 anos na praia

Nasce a filha de Lily Collins! Veja a 1ª foto da bebê:

Bebê de Amanda Kimberlly posa com Bruna e Mavie pela 1ª vez