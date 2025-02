Oruam nega que provocou prisão para ‘fazer marketing’ de nova música

Oruam causou (e muito) na última quinta-feira (20) ao tentar fugir de uma blitz e ser preso por direção perigosa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Após a confusão, o rapper foi acusado de armar tudo para 'fazer marketing', já que lançou uma música logo depois. Oruam pagou uma fiança de cerca de R$ 60 mil e foi solto, enquanto fãs o aguardavam com cartazes do lado de fora da cadeia. Entenda o caso!