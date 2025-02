Amanda Kimberlly rebate críticas e revela motivo de ter ventilador em quarto de filha com Neymar Após a influenciadora mostrar o cômodo nas redes sociais, detalhes do ambiente se tornaram motivo de polêmica Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 27/02/2025 - 13h20 (Atualizado em 27/02/2025 - 13h20 ) twitter

Amanda Kimberlly rebateu críticas ao quarto de Helena Reprodução/Instagram/@akimberllya

A influenciadora Amanda Kimberlly se pronunciou após diversas pessoas criticarem a presença de um ventilador no quarto de Helena, sua filha com o jogador Neymar.

Tudo começou quando a mãe da bebê resolveu mostrar o cômodo aos seguidores. No entanto, alguns detalhes do ambiente, como ele ter sido do irmão da menina, Davi Lucca, logo viraram motivo de polêmica…

Nas redes sociais, diversos usuários criticaram Neymar e o acusaram de fazer diferença entre os filhos. “A Mavie com quatro quartos e a Helena herdando o quarto do irmão que não se deram o trabalho de reformar e usando ventilador [...] A filha do Neymar tem um ventilador no quarto! Não pode ser sério isso!”, disparou um perfil no X.

Enquanto isso, nos comentários do Instagram, algumas pessoas responsabilizaram Amanda pela situação. “Culpa da mãe, então, porque a pensão dá pra comprar uma loja de ar condicionado”, disse uma. “Ela recebe uma pensão para seu conforto, a mãe que precisa repassar o conforto para a filha”, escreveu outra.

‌



A mãe de Helena, então, segundo prints divulgados em perfis de entretenimento, acabou com a discussão e rebateu as críticas feitas: “Tudo isso por conta de um ventilador [risos]. Tem ar no quarto da Helena, fica perto da porta... Quando fica muito gelado eu gosto de manter com o ventilador pra não gripar a coitada, que militância com tudo”.

Além disso, Amanda explicou o motivo de ter mantido o nome do filho mais velho de Neymar no cômodo. “Aproveitando a preocupação de quem não deveria se preocupar com o assunto... O quarto era do Davi, não tirei o nome dele porque a Helena adora as cores, não terminei a decoração e optei por deixar assim, não está me incomodando, muito menos ela, não deveria virar um incômodo pra terceiros”, finalizou.

