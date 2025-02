Mãe da 3ª filha de Neymar toma atitude definitiva após ataques à criança Amanda Kimberlly adotou medidas cabíveis contra os comentários maldosos que Helena estava sendo alvo Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 20/01/2025 - 12h02 (Atualizado em 20/01/2025 - 12h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Amanda Kimberlly tomou medidas para proteger Helena, sua filha com Neymar Reprodução/Instagram/@akimberllya

A influenciadora Amanda Kimberlly, mãe da terceira filha de Neymar, tomou uma atitude definitiva após a filha, Helena, de seis meses, ser alvo de perseguição e comentários maldosos nas redes sociais.

Kimberlly acumula mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e costuma compartilhar fotos e vídeos da menina em seu perfil. Em uma das postagens, ela recebeu uma sugestão nos comentários para tomar medidas jurídicas em relação aos ataques direcionados à filha.

“Está na hora da mãe da Helena ir atrás das autoridades, pois internet não é terra sem lei”, afirmou uma pessoa. A resposta da influenciadora, no entanto, surpreendeu os usuários.

“Já fiz o boletim de ocorrência. Quero ver essa pessoa responder isso como crime”, respondeu Kimberlly à seguidora. Além dos ataques públicos, a mãe de Helena também recebe mensagens privadas com ofensas.

‌



Apesar de Neymar não se manifestar sobre o caso, ele compartilhou, no último domingo (19), um registro da filha caçula experimentando morango e encantou os internautas. O jogador costuma ser questionado sobre o contato com Helena, já que Mavie, sua filha com Bruna Biancardi, aparece com mais frequência em seu perfil.

Como pode ter tanta gente maldosa, né? A bebê é tão lindinha…

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.