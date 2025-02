Faustão é flagrado com pé enfaixado e em cadeira de rodas; filho explica a situação Apresentador está se recuperando de infecção e preocupou os fãs Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 28/02/2025 - 12h06 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h06 ) twitter

Faustão surgiu em foto sentado em cadeira de rodas com o pé enfaixado Reprodução/Instagram/@celsogiunti/@joaosilva

O apresentador Fausto Silva, mais conhecido como Faustão, de 74 anos, voltou a se tornar assunto nas redes sociais. O motivo foi uma aparição dele, na última quinta-feira (27), em uma foto com o cantor Gusttavo Lima, a família e amigos, na qual ele está sentado em uma cadeira de rodas e com um dos pés enfaixados.

O estado de saúde do artista logo se tornou motivo de preocupação entre os fãs. Além de estar se recuperando de uma infecção, ele passou por um transplante de coração e um de rim nos últimos anos.

No entanto, o filho de Faustão, João Silva, explicou à colunista Fábia Oliveira que a faixa no pé do apresentador é apenas uma medida de proteção para que um ferimento possa cicatrizar o mais rápido possível.

“Tudo certo, está se recuperando da infecção que ele teve no final do ano”, contou o também apresentador.

Além disso, ao ser questionado se o motivo do pé de Fausto Silva estar enfaixado tem relação com a doença, ele confirmou. “Sim, mas a infecção já está curada. Ali está só pra cicatrizar. Está tudo tranquilo”, afirmou.

A foto de Faustão sentado na cadeira de rodas foi compartilhada no Instagram pelo produtor Celso Giunti. Além dos dois, estão no registro a mulher do apresentador, Luciana Cardoso, João Silva, o cantor Gusttavo Lima e Dody Sirena, novo empresário do artista sertanejo.

