Filho de Faustão comenta estado de saúde do pai após internação em janeiro Apresentador foi diagnosticado com uma infecção no começo de 2025 Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 17/02/2025 - 10h33 (Atualizado em 17/02/2025 - 10h33 )

Filho de Faustão comentou estado de saúde do pai Reprodução/Instagram/@joaosilva

O filho de Faustão, João Silva, falou sobre o estado de saúde do pai após ele ter sido internado no começo do ano, em São Paulo, para concluir o tratamento de uma infecção. O apresentador foi se recuperar em casa no final de janeiro.

Em entrevista ao Portal Leo Dias, o também comunicador revelou que Faustão já está bem, mas afirmou não ter sido fácil viver essa fase ao lado dele.

“Esse ano começou de uma forma difícil, lógico, com a internação. Mas foi rápida, graças a Deus! Ele está com esse começo de ano muito bom. Principalmente na parte emocional, de alegria, e poder acompanhar esse passo a passo de evolução, é muito bacana”, declarou.

João também comentou suas expectativas para 2025 ao lado do pai. “É uma pessoa que tenho a certeza do quanto ele merece estar evoluindo a cada passo. Então, acho que basta a gente comemorar e estar junto com ele. Se Deus quiser, esse ano vai ser de muita alegria para ele”.

A internação de Faustão ocorreu pouco mais de um ano após o apresentador passar por um transplante de coração, em agosto de 2023. Após seis meses, em fevereiro de 2024, ele também transplantou o rim.

Desde então, o apresentador está afastado da televisão, focado no cuidado de sua saúde para recuperar a força física.

