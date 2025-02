Saiba o motivo de Trump e Musk serem convidados para o casamento de Giulia Be Cantora vai se casar com sobrinho-neto do ex-presidente americano John F. Kennedy Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 16/02/2025 - 13h17 (Atualizado em 16/02/2025 - 14h38 ) twitter

Donald Trump e Elon Musk foram convidados para o casamento de Giulia Be Reprodução/Instagram/@giulia; Reprodução/X/@elonmusk

A cantora Giulia Be, que mudou o nome artístico para apenas para Giulia, está de casamento marcado com o norte-americano Conor Kennedy. Os pombinhos irão subir ao altar no dia 29 de novembro, e o evento contará com mais de 600 convidados brasileiros e dos Estados Unidos.

Entre os nomes que farão parte da cerimônia luxuosa, três viralizaram nas redes sociais: o do presidente americano, Donald Trump, o de seu vice, J.D. Vance, e o do dono da rede social X e da Tesla, Elon Musk.

A escolha desse trio de convidados, obviamente, não é por acaso. O noivo de Giulia é filho do advogado Robert Kennedy Jr., indicado por Trump para a Secretaria de Saúde dos EUA. Ele é também sobrinho-neto do ex-presidente John F. Kennedy (JFK).

Outros famosos que estarão presentes no evento são Patrick Schwarzenegger, primo do noivo e filho de Arnold Schwarzenegger, e o DJ Diplo.

‌



Giulia Be e Conor Kennedy se conheceram pela internet em 2021. O namoro começou à distância, quando a cantora morava no Brasil e gravava o filme Depois do Universo, enquanto ele terminava sua pós-graduação nos Estados Unidos.

O casal manteve contato à distância por cinco meses até se conhecerem pessoalmente em 2022. Em agosto de 2024, no dia em que se mudaram para uma casa nova, os dois anunciaram que estavam noivos.

‌



As informações são da colunista Mônica Bergamo.

