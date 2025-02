Namorada de Marcello Novaes se revolta com seguidores e dispara: ‘Doidos’ Saory Cardoso foi questionada se o ator desejou feliz aniversário para ela, já que ele não postou nada nas redes sociais Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 15/02/2025 - 11h22 (Atualizado em 15/02/2025 - 11h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Saory Cardoso e Marcello Novaes assumiram relacionamento em 2023 Reprodução/Instagram/@saorycardoso

A influenciadora Saory Cardoso, de 26 anos, namorada do ator Marcello Novaes, de 62, soltou o verbo após ser alvo de cobranças nas redes sociais por uma eventual falta de romantismo do amado.

Tudo começou quando a modelo revelou nos stories do Instagram que foi questionada por um usuário se o artista deu os parabéns a ela em seu aniversário. A pergunta ocorreu em razão da ausência de uma publicação nas redes sociais.

A reação da influenciadora, no entanto, foi inesperada. Ela detonou os próprios seguidores e afirmou que a vida é muito mais do que as pessoas postam. “Como me cansa as fics que vocês criam. Ele é meu namorado há três anos, e é óbvio que ele me deu parabéns, né?”, disparou.

Saory ainda xingou os fãs de “doidos” e disse: “A vida acontece no offline. Não é porque as pessoas não postam que elas não vivem. Pra mim (e para pessoas normais) o que conta é a realidade. O Marcello é um cara discreto, que nem usa redes sociais direito. Parem de ser doidos”.

‌



Saory Cardoso e Marcello Novaes assumiram o namoro no início de 2023. Apesar da influenciadora afirmar que o namorado evita se expor, essa não é a primeira vez que o casal se envolve em polêmicas.

Após a atriz Letícia Spiller, ex-mulher de Marcello, dizer que o ator tem todo o apoio para se relacionar com as suas amigas, Saory fez um post enigmático e escreveu: “Não dê ouvidos à maldade alheia”.

Então tá…

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.