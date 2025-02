Bia Miranda se envolve em briga com mulher na saída de boate: ‘Dei chute, soco, puxei cabelo’ Influenciadora contou o que houve nas redes sociais e caso foi parar na polícia Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 14/02/2025 - 13h41 (Atualizado em 14/02/2025 - 13h50 ) twitter

Bia Miranda se envolveu em pancadaria após sair de boate no Rio de Janeiro Reprodução/Instagram/@reserva.biamiranda/@milenavick_ofc

A influenciadora Bia Miranda se envolveu em uma briga com socos, chutes e até mordidas na madrugada desta sexta-feira (14). A confusão ocorreu na saída da boate Vitrinni, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Tudo começou quando, ao sair da balada, a namorada de Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto, pediu para que duas meninas que estavam encostadas em seu carro se afastassem.

No entanto, ninguém esperava o que estava por vir. Quando Bia entrou no veículo, uma delas jogou um copo de bebida no automóvel, e a influenciadora, que está grávida, partiu para a agressão.

“Eu saí e já dei mesmo. Não vem tacar bagulho no meu carro, não”, disparou nas redes sociais. Segundo ela, a moça reagiu e até tentou acertar a sua barriga: “Ela rasgou meu top, e eu paguei peitinho. E a mona mordeu meu dedo e puxou meu cabelo. Ela rasgou meu cordão de R$ 150 mil”.

‌



Bia, porém, afirmou que a sua forma de brigar é diferente de como a rival agiu. “Eu não brigo de puxar cabelo, eu brigo de dar soco. Teve uma hora que ela estava pedindo pelo amor de Deus para eu parar. Eu dei chute na cara dela mesmo com a minha bota. Dei chute, dei soco, puxei cabelo. Não levo desaforo para casa”, completou.

A briga piorou quando Gato Preto e os amigos se envolveram, o que gerou uma “porradaria” generalizada e fez com que o influenciador ficasse com o rosto machucado.

‌



Bia Miranda e Gato Preto ficaram machucados após briga Reprodução/Instagram/@reserva.biamiranda

A situação, inclusive, virou caso de polícia, pois Milena Marinho, a mulher que brigou com Bia, foi à delegacia denunciar ela e o namorado por agressão. “Ela não me bateu sozinha. Foi uma baita covardia. Todo mundo na tropa dela me bateu”, afirmou.

Enquanto isso, a influenciadora afirma que Gato Preto apenas separou a confusão e que aguarda as câmeras da Prefeitura para que a verdade venha à tona.

‌



Milena Marinho foi à delegacia denunciar Bia Miranda e Gato Preto após agressão Reprodução/Instagram/@milenavick_ofc/@reserva.biamiranda

Além disso, ela compartilhou diversos comentários sobre o assunto. Em um deles, um perfil revela que teria sido tudo planejado, pois Milena havia desejado que ela perdesse o bebê recentemente. Outra pessoa contou que a moça é conhecida por realizar barracos em Portugal.

Bia Miranda está grávida de seis meses de uma menina, que se chamará Maysha. Ela já é mãe de Kaleb, de sete meses, do relacionamento com o DJ Buarque.

