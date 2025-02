Wanessa Camargo abre o jogo após amiga ser flagrada com Dado Dolabella Cantora anunciou fim do relacionamento com o ator na última terça-feira (11) Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 14/02/2025 - 11h46 (Atualizado em 14/02/2025 - 11h49 ) twitter

Wanessa Camargo se pronunciou após amiga ser vista com Dado Dolabella Reprodução/Instagram/@wanessa

A cantora Wanessa Camargo se pronunciou após a atriz Renata Brás, sua amiga, ser vista em uma piscina com seu ex-namorado, o ator Dado Dolabella, dois dias após o fim do relacionamento da cantora com o ator.

A história, no entanto, não é bem como parece. A filha de Zezé Di Camargo e Zilu negou qualquer possibilidade de traição e enfatizou que todos os envolvidos têm uma amizade de longa data.

“Eu quero esclarecer uma coisa que está afetando uma amiga querida minha e que a minha cumplicidade com ela e a minha verdade com ela é de anos, não é de agora”, começou Wanessa.

Segundo a cantora, “não tem nada acontecendo de errado”, pois Renata também é amiga de Dado. Ela completou: “Além disso, tem o Fabrício, o namorado dela, que também é nosso amigo. Não tem nada acontecendo que as pessoas podem estar achando, podem estar criando história”.

Além disso, a artista explicou que Fabrício também estava no dia em que Dado e Renata foram vistos na piscina e reforçou que “não tem maldade nenhuma nisso”.

A filha de Zezé e Zilu finalizou fazendo uma declaração para a amiga. “Rê, eu te amo!”, disparou.

Wanessa Camargo anunciou o término do relacionamento com Dado Dolabella na última terça-feira (11).

Os dois namoraram pela primeira vez entre 2000 e 2002. Em 2022, depois do fim do casamento da cantora com Marcus Buaiz , eles reataram.

Neste mesmo ano, porém, após Wanessa participar de um reality show, ela e Dado chegaram a ficar separados por dois dias…

