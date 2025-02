Dado Dolabella posta indireta depois de fim de namoro com Wanessa e fãs mandam o galã trabalhar “Tem horas que é melhor deixar o silêncio falar”, escreveu o ator Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 13/02/2025 - 12h23 (Atualizado em 13/02/2025 - 12h23 ) twitter

Dado Dolabella posta mensagem enigmática após se separar de Wanessa Reprodução/Instagram/@dadodolabella

O fim do relacionamento entre Wanessa Camargo e Dado Dolabella ainda está dando o que falar, e parece que o ator resolveu se manifestar – mesmo que indiretamente. Após a notícia de que Wanessa teria terminado o namoro por estar insatisfeita com a falta de perspectiva e projetos do ex, Dado publicou uma foto sugestiva nas redes sociais.

Na imagem, ele aparece à beira da piscina, em clima de galã. Na legenda, ele escreveu: “Tem horas que é melhor deixar o silêncio falar”. A frase foi interpretada como uma possível alfinetada sobre os rumores do término.

Além disso, o ator e cantor compartilhou mensagens de apoio enviadas por seus fãs. “Tempo é o melhor remédio para tudo! E o silêncio nosso maior juiz”, escreveu um seguidor. Outra seguidora comentou: “Tire um tempo para ouvir o que é dito sem palavras”.

No entanto, Dado ignorou alguns comentários mais críticos, como: “Trabalhar é bom também” e “Tá na hora de soltar uns currículos, colega”.

Enquanto isso, Wanessa Camargo parece estar aproveitando a nova fase da vida. A cantora esteve no show de Shakira no Rio de Janeiro, acompanhada de amigos, e na noite desta quarta-feira (12), compartilhou fotos se divertindo em um restaurante ao lado das amigas, com direito a muitas risadas e animação.

O término do casal ainda gera burburinho, mas, pelo visto, cada um está lidando com a situação à sua maneira.

