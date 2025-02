Wanessa Camargo anuncia término de namoro com Dado Dolabella A cantora e o ator tiveram um relacionamento no passado e haviam voltado a ficar juntos em 2022 Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 12/02/2025 - 11h39 (Atualizado em 12/02/2025 - 11h41 ) twitter

Wanessa Camargo e Dado Dolabella não são mais um casal

A cantora Wanessa Camargo anunciou que o seu namoro com o ator Dado Dolabella chegou ao fim. A declaração foi dada na noite da última terça-feira (11), quando a artista estava no show de Shakira.

Após ser vista se divertindo com amigos no evento, a filha de Zezé Di Camargo foi questionada pelo portal Leo Dias sobre o seu relacionamento. Apesar de não entrar em detalhes, ela revelou o término da relação.

“É isso, sim, mas ninguém está pronto pra saber ainda”, disse Wanessa, confirmando que ela e Dado não são mais um casal. No entanto, a artista afirmou que a decisão era de conhecimento apenas dos dois. “Ninguém da minha família sabe, meus filhos.”

Enquanto a cantora curtia o show, o ator compartilhou um vídeo na praia com uma mensagem de reflexão, indicando um recomeço. “Devolvendo a estrela do mar ao seu lar e (re)conectando-me à natureza. Cada momento é uma oportunidade de recomeço e gratidão”, escreveu.

‌



Essa, no entanto, não é a primeira vez que o casal termina. Eles namoraram pela primeira vez entre 2000 a 2002. Em 2022, depois do fim do casamento da cantora com Marcus Buaiz, os dois reataram.

Neste mesmo ano, porém, após Wanessa Camargo participar de um reality show, ela e Dado Dolabella chegaram a ficar separados por dois dias…

Será que tem volta?

