Vizinhos de Anitta se revoltam com barulho e ameaçam chamar a polícia Cantora estaria dando festas de madrugada e incomodando moradores de condomínio no Rio de Janeiro Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 11/02/2025 - 13h14 (Atualizado em 11/02/2025 - 13h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vizinhos de Anitta reclamaram de barulho de festas da cantora Reprodução/Instagram/@anitta

Um vizinho da cantora Anitta decidiu expor a famosa nas redes sociais após ela estar causando problemas no condomínio em que mora, na zona oeste do Rio de Janeiro.

A artista estaria fazendo festas até altas horas da madrugada, incomodando os demais moradores do local. A situação chegou ao ponto de uma mulher ameaçar chamar a polícia.

A polêmica se tornou pública após o vizinho, chamado Lucas, fazer um vídeo em que compartilhou mensagens de outros condôminos sobre o assunto e também deu a sua opinião sobre a situação.

“Você veio morar em um lugar muito especial. Lugar esse, que oferece silêncio e paz. Que tal você permitir que seus vizinhos continuem desfrutar dessas raridades?”, disparou ele.

‌



O rapaz continuou: “Em Roma como os romanos, no subúrbio como os suburbanos e no Itanhangá como pessoas civilizadas que somos”. Eita!

Lucas concluiu deixando um recado para Anitta: “O que você acha de som baixinho a partir das 22? Lembre que aqui é um vale. Seja muito bem-vinda!”, finalizou.

‌



Nos prints das conversas no grupo do condomínio, expostas por ele, os moradores também reclamam do barulho. “É muito difícil lidar com pessoas que se acham acima das leis. Espero que incidente não se repita”, comentou um.

Outra vizinha escreveu: “Boa noite, pessoal. Não sei se tem alguém acordado, mas acabei de ser acordada com som altíssimo na casa da vizinha Anita. Alguém mais?” Já liguei para a portaria, se não abaixar eu vou chamar a polícia”, escreveu. Minutos depois, ela disse: “Estou chamando a polícia”.

Xiii…

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.