MC Daniel convida Anitta pra madrinha do bebê e exibe reação MC Daniel faz convite especial para Anitta e exibe a reação da cantora! Bebê Mamãe|Do R7 07/02/2025 - 17h47 (Atualizado em 07/02/2025 - 17h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

MC Daniel faz convite especial para Anitta e exibe a reação da cantora

A cantora Anitta recebeu um convite muito especial e surpreendeu com a reação. A artista esteve com o MC Daniel, conhecido como o Falcão do Funk, nesta quinta-feira (06). O artista será papai de primeira viagem. Ele e a noiva, a atriz e influenciadora Lorena Maria, esperam seu primogênito.

Não perca a chance de saber todos os detalhes desse emocionante convite! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Lucy Ramos exibe fotos na praia, na reta final da gravidez

Amanda Kimberlly exibe filha com família materna pela 1ª vez

Menino de 2 anos aprende a cuidar do seu cateter e emociona