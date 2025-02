Saiba a origem da briga entre Karol Lima e Tainá Castro, envolvidas com Léo Pereira e Militão As duas protagonizaram um barraco nas redes sociais em razão da exposição dos filhos Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 12/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/02/2025 - 02h00 ) twitter

Karoline Lima e Tainá Castro brigaram nas redes sociais Reprodução/Instagram/@karolinel/@tataa.castro

A rivalidade entre Karoline Lima e Tainá Castro não é de hoje e só aumenta… A última polêmica envolvendo as duas ocorreu esta quarta-feira (10) e teve como motivo uma suposta exposição que a namorada de Léo Pereira estaria fazendo dos filhos da esposa de Éder Militão.

A história pode parecer confusa, mas não é difícil de explicar. Karol é ex-namorada de Militão, jogador do Real Madrid. Os dois ficaram juntos por aproximadamente um ano, em 2022, e tiveram Cecília, hoje com 2 anos.

Em fevereiro de 2024, a mãe de Cecília assumiu um relacionamento com Léo Pereira, jogador do Flamengo.

Por coincidência, também no início do ano passado, Militão começou a namorar Tainá Castro, ex-mulher de Léo. Com zagueiro do Flamengo, Tainá teve dois filhos, Helena, de cinco anos, e Matteo, de três.

Com isso, os filhos de Tainá e Karoline passaram dividir suas rotinas entre as duas novas famílias, o que continua gerando problemas e até barracos entre as mães…

