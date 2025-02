Filha de Zezé e Graciele é vítima de ataques de ódio e pais entram na Justiça A menina recém-nascida está sendo alvo de comentários maldosos e criminosos Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 13/02/2025 - 11h09 (Atualizado em 13/02/2025 - 11h09 ) twitter

Graciele Lacerda e Clara em ensaio fofo publicado nas redes sociais Reproduçãi/Instagram/@gracielelacerdaoficial

A pequena Clara nasceu no dia 25 de dezembro e já está sofrendo com a maldade de várias pessoas na internet. Indignados, os pais Zezé di Camargo e Graciele Lacerda fizeram boletim de ocorrência e entraram na Justiça com uma ação criminal por racismo.

Eles já conseguiram derrubar dois perfis das redes sociais. Graciele fez um desabafo, dizendo:

“Quero falar de um assunto muito sério, algo que tem me angustiado e que eu precisava compartilhar com vocês. Desde que a Clara nasceu, alguns perfis nas redes sociais têm espalhado ataques contra a nossa família e principalmente contra ela”.

“Comentários absurdos, que têm nos indignado profundamente. É difícil falar sobre isso sem se revoltar. Felizmente, hoje contamos com um escritório jurídico que cuida dessa parte para mim e para o Zezé, e já estamos tomando todas as medidas legais cabíveis. Conseguimos a derrubada de duas páginas de pessoas envolvidas nesses ataques”.

‌



“Além disso, registramos o inquérito policial e estamos movendo uma ação criminal por racismo não apenas contra elas, mas contra todos que fizeram comentários criminosos”.

“Graças a deus, as investigações estão bem avançadas. É triste ver pessoas atacando uma criança. Racismo é crime e não há fiança para esse tipo de crime. Deixo aqui um recado muito claro: estamos atentos e vamos tomar todas as medidas legais para punir quem ultrapassar os limites da lei”.

