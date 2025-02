Ximbinha nega assédio e diz que substituta de Joelma quer tirar dinheiro dele e queimar imagem Jéssica Rodrigues mostrou mensagens de cunho sexual que teria recebido do cantor e entrou na Justiça contra ele Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 12/02/2025 - 13h04 (Atualizado em 12/02/2025 - 13h04 ) twitter

Ximbinha está sendo acusado de assédio por Jéssica Rodrigues Reprodução/Instagram/@ximbinhaoficiall

O cantor Ximbinha está sendo acusado de assédio pela cantora Jéssica Rodrigues, que era vocalista de sua banda e ficou no lugar de Joelma.

Para comprovar que fala a verdade, a moça mostrou mensagens de teor sexual que o artista teria enviado para ela.

Agora, Jéssica entrou na Justiça e exige R$ 20 milhões de Ximbinha.

O cantor, por sua vez, afirma que as acusações são “inverídicas” e que foram expostas mensagens “falsas e fora de contexto”, com o “intuito de gerar um linchamento virtual perante a mídia e o público”.

‌



Ximbinha também declarou que a parceria entre eles sempre foi baseada em respeito e profissionalismo por parte dele, e que sempre a considerou uma amiga e parceira de trabalho.

Além disso, o artista falou que já está tomando todas as medidas judiciais cabíveis junto a seus advogados para provar que o objetivo final de Jéssica é o econômico.

‌



Veja a nota de Ximbinha na íntegra:

“A X Music Produções Musicais, escritório representante do produtor musical e empresário Ximbinha, vem a público esclarecer as acusações feitas por Jéssica Rodrigues (ex-vocalista da banda do músico), que ganharam repercussão na mídia desde a tarde de segunda-feira (10/02).

‌



Destacamos que a cantora fez parte de dois projetos de Ximbinha. Durante todos os anos, a parceria entre eles sempre foi baseada em respeito e profissionalismo por parte do produtor, que a tinha como uma amiga e parceira de trabalho.

Diante das acusações inverídicas e exposição de mensagens falsas e fora de contexto apresentadas por Jéssica, percebe-se claramente o intuito de gerar um linchamento virtual de Ximbinha perante a mídia e o público.

Informamos que a X Music Produções Musicais já está tomando todas as medidas judiciais cabíveis junto a seus advogados, onde restará provado que o objetivo final de Jéssica é o econômico, uma vez que direciona a notificação extrajudicial a empresa (que tem contrato com ambos os artistas), utilizando-se de situações fantasiosas para obrigar um pagamento de algo que sabe que não tem direito.

Vale ressaltar, que Ximbinha processou e obteve êxito em suas demandas, onde ao final todos que o expuseram negativamente foram condenados, comprovando assim sua inocência. Diante disso, ele segue ileso com a sua conduta.”

