Ex-vocalista da banda de Ximbinha acusa o cantor de assédio sexual e pede R$ 10 milhões

A ex-vocalista da banda de Ximbinha, Jéssica Rodrigues, está acusando o cantor de assédio sexual e pede R$ 10 milhões na Justiça. Segundo Jéssica, o ex de Joelma começou a boicotá-la no grupo quando percebeu que não conseguiria se envolver com ela. A cantora ainda alegou que tem provas de mensagens de cunho sexual e também de ligações de Ximbinha fora do horário de trabalho. Jéssica trabalhou com o artista por mais de um ano.