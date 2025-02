Tudo o que você precisa saber sobre o encontro entre Fernanda Torres e Ariana Grande As atrizes de ‘Ainda Estou Aqui’ e ‘Wicked’ trocaram elogios em festival de cinema e postaram fotos juntas nas redes sociais Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 12/02/2025 - 12h06 (Atualizado em 12/02/2025 - 12h06 ) twitter

Fernanda Torres e Ariana Grande se encontraram em festival de cinema

O encontro das atrizes Fernanda Torres e Ariana Grande viralizou nas redes sociais e se tornou assunto ao redor do mundo. E não é para menos, né?

Além das interações no Festival de Cinema de Santa Bárbara, na Califórnia (EUA), onde conversaram pela primeira vez, as duas também deram entrevistas enaltecendo o trabalho uma da outra e postaram fotos juntas.

Tudo começou quando, enquanto era fotografada, Ariana olhou para o lado e ficou em choque ao ver Fernanda. Conhecida pelo seu carisma, a brasileira então fez o “toss toss”, gesto famoso da personagem que a atriz de Wicked interpreta no filme, Glinda.

Durante o encontro, as duas se abraçaram várias vezes e Ariana disse: “Você é brilhante. Eu te amo muito”, além de afirmar ter ficado surpresa com Fernanda imitando o gesto de cabelo. A brasileira respondeu: “Não imaginava que você era tão engraçada. Eu amo comédia, você estava maravilhosa”. Em seguida, as atrizes fizeram o “toss toss” juntas.

‌



Após a interação com a intérprete de Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui, a americana deu uma entrevista ao site Gold Derby e encheu Fernanda de elogios.

“Foi a primeira vez que a encontrei, mesmo a gente já tendo ido a várias coisas juntas, não tínhamos nos esbarrado ainda, e ela fez o “toss toss” comigo. Eu quase morri, eu quase colapsei. Ela é tão linda, gentil e brilhante. Ela é incrível, uma atriz fantástica, um ser humano brilhante. Eu a amo”, declarou Ariana.

‌



Ao mesmo portal, Fernanda também elogiou a atriz e afirmou: “Eu amei Wicked demais”.

Depois do encontro, Ariana começou a seguir a brasileira no Instagram e fez um carrossel na rede social agradecendo ao Festival de Cinema de Santa Bárbara pela noite, escolhendo como capa da publicação uma foto das duas.

‌



Ela escreveu: “Muito obrigado @officialsbiff por esta honra e por me incluir numa noite tão linda. É uma honra estar em tal companhia e compartilhar isto com tantos artistas com os quais estou tão admirada. Eu nunca (nunca, nunca) vou me recuperar do ‘toss toss’ da Fernanda!”.

A brasileira respondeu à publicação nos comentários e afirmou: “Querida preciosa Ariana, a honra foi toda minha!”

Fernanda também publicou um vídeo do encontro ao som de “Popular”, música cantada por Glinda em Wicked, e disse: “@arianagrande You are wonderful”.

Amizade de milhões, tá?

