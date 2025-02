Bia Miranda dispara indireta para Buarque após cantor levar filho em show Influenciadora xingou o ex-namorado nas redes sociais e dividiu opiniões Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 20/01/2025 - 10h58 (Atualizado em 20/01/2025 - 10h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A influenciadora Bia Miranda criticou o ex-namorado e pai de seu filho, o cantor Buarque Reprodução/Instagram/@reserva.biamiranda/@buarque

A influenciadora Bia Miranda voltou a se tornar assunto na internet. Após o cantor Buarque levar o filho que têm juntos em um show dele, ela se revoltou e mandou uma indireta para o ex-namorado nas redes sociais.

No X, a mãe de Kaleb, de sete meses, disparou: “Deus tem que me dá paciência, que cara hipócrita do c***”. A fala ocorreu em razão de uma declaração dada por Buarque, que disse não querer o filho em um “ambiente de drogas, bebida e confusões”.

A indireta da influenciadora, no entanto, dividiu a opinião dos usuários. Enquanto um afirmou: “Hipocrisia é seu macho querer ser padrasto sendo que não cuida dos filhos”, outro disse: “Calma, Bia. Vai dar tudo certo”.

Buarque publicou imagens do evento com o filho e disse que foi o show mais feliz de sua carreira. Segundo o cantor, a apresentação foi às 19h, Kaleb teve a liberação da pediatra para estar presente e utilizou fones de ouvido para não ter barulho.

‌



Bia Miranda e Buarque estão em pé de guerra e não é de hoje. O cantor não gosta do namorado da mãe de Kaleb, o influencer Gato Preto, e está cuidando do filho. Enquanto isso, a influenciadora diz que está sendo impedida de ver a criança.

É uma confusão que não tem fim... Mas importante é que o bebê esteja bem, né?

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.