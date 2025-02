Após Gato Preto dizer que era traficante, Bia Miranda revela sexo de bebê com ele Influenciadora e o namorado fizeram um chá-revelação para descobrir se terão um menino ou uma menina Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 23/01/2025 - 12h36 (Atualizado em 23/01/2025 - 12h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bia Miranda e Gato Preto serão pais de uma menina Reprodução/Instagram/@reserva.biamiranda

Envolvidos em polêmicas, os influenciadores Bia Miranda e Samuel Santanna, o Gato Preto, fizeram um chá-revelação para descobrir o sexo do bebê que ela está esperando. Os dois terão uma menina, que irá se chamar Maysha.

A novidade foi divulgada pelo casal através dos stories do Instagram e foi comentada por diversos usuários nas redes sociais, que acompanham as tretas e declarações controversas da dupla.

A mais recente a viralizar foi uma fala de Gato Preto no Novapo Podcast, ocorrida em fevereiro de 2023, em que o influenciador assume que foi traficante de drogas durante sete anos. Segundo ele, a internet foi o que o fez largar a vida criminosa.

O vídeo voltou a se tornar assunto após DJ Rafael Buarque, pai do primeiro do primeiro filho de Bia Miranda, não permitir que o bebê, Kaleb, de sete meses, ficasse na casa da mãe com Gato Preto. Ele afirma não querer o filho em um “ambiente de drogas, bebida e confusões”.

‌



A fala de Buarque ocorreu em meio à uma troca de farpas com a influenciadora, que havia revelado estar sendo impedida pelo ex-namorado de ver o filho. Além disso, ela afirmou que, ao assinar o contrato de guarda da criança, acreditou que estava concordando em alternar a cada 15 dias com o DJ quem ficaria com Kaleb e não cedendo à guarda para ele.

Apesar disso, o pequeno esteve presente no chá-revelação de Maysha e Bia Miranda compartilhou nas redes sociais registros com o filho. Ela não publicou fotos de Gato Preto com Kaleb.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.