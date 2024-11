Letícia Spiller revela que Cláudia Raia já ficou com seu ex-marido

Pouco ciumenta? A atriz Letícia Spiller revelou que a amiga, Cláudia Raia, já ficou com seu ex-marido, o ator Marcello Novaes. “Ela o incentiva a namorar as amigas dela”, comentou Fabíola Reipert sobre as preferências da artista. Cláudia, inclusive, teria aproveitado a deixa para fazer propaganda e dizer a outras pessoas “não morra sem provar Marcello Novaes”. Confira!