Saiba quem é a amiga de Wanessa Camargo flagrada em piscina com Dado Dolabella Renata Brás tem trajetória na TV, no cinema e nos palcos, e sua amizade com a cantora já dura mais de 30 anos Fabíola Reipert 15/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/02/2025 - 10h37 )

Renata Brás e Wanessa Camargo são amigas de longa data Reprodução/Instagram/@renatabras1

A cantora Wanessa Camargo anunciou, na última terça-feira (11), o fim de seu relacionamento com Dado Dolabella. Dois dias depois, o ator foi visto em uma piscina de um condomínio no Guarujá, no litoral de São Paulo, com uma amiga antiga da ex, a atriz Renata Brás.

O flagra logo gerou polêmica e surgiram especulações de que os dois poderiam ser um casal… Quanta maldade!

A situação não é nada do que parece. A própria Wanessa negou qualquer possibilidade de traição e enfatizou que todos os envolvidos têm uma amizade de longa data.

Renata e a filha de Zezé Di Camargo são amigas desde a infância. No dia 4 de janeiro, inclusive, a atriz publicou uma foto nas redes sociais ao lado da cantora e comemorou a relação das duas. “Um brinde para uma amizade de 30 e poucos anos”, escreveu.

Com mais de 30 anos de carreira, Renata Brás acumula trabalhos na TV, no teatro e no cinema.

Ela começou sua trajetória no grupo musical infantojuvenil Patotinha, nos anos 1990, e depois fez o musical Splish Splash. A artista também foi bailarina e assistente de palco de Silvio Santos e Gugu Liberato.

Hoje, Renata é parte do elenco da peça Brilho Eterno, ao lado de Reynaldo Gianecchini e Tainá Müller, interpretação que a fez ganhar o Prêmio Bibi Ferreira de Melhor Atriz Coadjuvante.

Além disso, ela contracenou com Leandro Hassum no filme Uma Advogada Brilhante, que irá estrear no dia 6 de março.

