Ator mexicano diz que Karla Sofía Gascón é investigada por promover falso cirurgião plástico Atriz de ‘Emilia Pérez’ estaria envolvida em processo judicial com médico que teria causado a morte de sete pessoas Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 16/02/2025 - 11h45 (Atualizado em 16/02/2025 - 11h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alfredo Adame diz que Karla Sofía Gascón estava promovendo falso cirurgião plástico Reprodução/Instagram/@alfredoadame.goldenboy/@karsiagascon

As polêmicas envolvendo a atriz Karla Sofía Gascón não terminam nunca… Segundo o ator mexicano Alfredo Adame, a artista estaria sendo investigada por promover o suposto cirurgião plástico Rodrigo Aguilar Quintana, mais conhecido como “Dr. RAQ”.

O médico foi preso em Querétaro, no México, e levado a julgamento pelo presumido crime de falsificação de identidade profissional, acusado de realizar procedimentos cirúrgicos sem possuir as qualificações necessárias.

Segundo Adame, a protagonista de ‘Emilia Pérez’ estaria sendo investigada pelo Procurador-Geral do estado de Querétaro.

“Meus advogados me disseram há alguns dias que estavam cuidando do caso desse médico e que o nome de Karla Sofía Gascón aparece no processo judicial. O processo já foi levado ao tribunal. Não sei se vão ligar para ela. Até agora ela não disse nada”, afirmou.

‌



O artista mexicano ainda revelou que a atriz também realizou plásticas com o “Dr. RAQ” em outubro de 2023 e passou por uma mudança radical. Ela teria feito um retoque nos glúteos, uma harmonização facial, colocado um enxerto de tecido gorduroso nas bochechas e nas têmporas, e realizado um rejuvenescimento para tirar de 10 a 15 anos de aparência.

“Seguramente ela fez um acordo com ele, em troca de que fizesse promoção. Este médico fez cirurgias em 100 pessoas, das quais sete morreram e outras 20 o denunciaram por negligência médica”, disparou.

‌



Apesar da possível parceria, a informação é que a operação durou mais de três horas e custou cerca de 300 mil pesos (R$ 84.120,00) aos bolsos da protagonista de ‘Emilia Pérez’.

“Este senhor é um clínico geral, não um cirurgião ou cirurgião plástico. Ele não tem licença para realizar esses procedimentos”, continuou o ator. “Karla Sofía Gascón está totalmente incriminada, porque ela estava promovendo o médico”, finalizou Alfredo Adame.

As informações são do site mexicano TV Notas.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.