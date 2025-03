Léo Santana deixa trio elétrico após atraso de Daniela Mercury Carro da cantora quebrou e fez com que o artista precisasse sair antes para não perder outro show programado Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 05/03/2025 - 10h39 (Atualizado em 05/03/2025 - 10h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Léo Santana teve que deixar trio após Daniela Mercury se atrasar Reprodução/Instagram/@leosantana/@danielamercury

O cantor Léo Santana deixou o trio elétrico em que estava no meio do circuito, em Salvador, devido a um atraso de Daniela Mercury.

Léo se apresentava logo atrás da artista quando o carro dela quebrou e o atrapalhou. Ele, então, precisou sair antes, pois tinha outro show programado.

Mas, diferentemente da cantora, Léo Santana não armou barraco para todos verem…

A cantora brigou com Tony Salles em público porque o trio dele também atrasou. O artista chegou logo atrás dela e o som do trio do marido de Scheila Carvalho atrapalhou o de Daniela…

‌



Daniela mandou o cantor respeitá-la, afirmando que ela não é moleque. Ele rebateu e respondeu à crítica sem citar o nome dela.

Para colocar um ponto final na confusão, Tony educadamente pediu desculpas e afirmou que o ocorrido “não foi intencional”. Em uma publicação nas redes sociais, ela afirmou ter aceitado as desculpas.

‌



Está certo que Tony Salles não precisava chegar atrasado. Ele começou a correr com o trio dele, porque tinha outro show para fazer depois, e, em razão disso, ficou na cola do carro de Daniela e atrapalhou o show dela…

A equipe de Daniela informou que “pela primeira vez, em mais de 40 carnavais, Daniela Mercury tem o ‘cavalinho’, caminhão que puxa o trio elétrico na parte da frente, trocado por um problema de embreagem durante o desfile”.

Imprevistos acontecem mesmo. Mas, aqui entre nós, só o trio dela pode atrasar, né? Caso contrário, a dona barraqueira cria confusão…

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.