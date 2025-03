Alerta! Maiara e Maraisa devem manter distância de qualquer homem chamado Fernando Irmãs tiveram relacionamentos de idas e vindas com rapazes que tem esse nome Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 01/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/03/2025 - 02h00 ) twitter

Maiara e Maraisá com Fernando Mocó e Fernando Zor Reprodução/Instagram

Fernando é um nome que não deve ser muito querido na família das gêmeas Maiara e Maraisa.

As cantoras não tiveram sucesso nos relacionamentos com os seus Fernandos.

Maiara teve um relacionamento ioiô com Fernando Zor, da dupla com Sorocaba. Segundo pessoas próximas, ela vivia tensa e apreensiva.

Além disso, a sertaneja morria de ciúme do cantor e fazia marcação cerrada em cima dele.

‌



Até os dois já perderam as contas de quantas vezes terminaram e voltaram... As brigas eram tantas que, certamente, as lembranças não são tão boas assim.

Já Maraisa também não engrenou com seu Fernando, o Mocó... Eles estavam noivos, mas já tinham se separado e voltado duas vezes.

‌



O primeiro pedido de casamento ocorreu em outubro de 2023. A cena foi midiática, em cima do palco de um show da dupla sertaneja no Tocantins, para todos verem.

O segundo pedido de casamento foi em março de 2024, também durante uma apresentação. Já o terceiro foi no camarim de outro show.

‌



O casal tinha marcado o casamento para o dia 3 de outubro de 2024, mas adiou devido a uma crise com fornecedores.

Agora, Maiara confirmou o novo término e disse que os dois buscam encontrar pessoas “compatíveis com suas expectativas”.

Ela ainda soltou uma indireta em sua rede social: “O tal do moleque nunca vai ser homem

Xiiii… O que será que o Mocó aprontou, hein?

