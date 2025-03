Nunca ia criar problema com você, diz Tony Salles após trocar farpas com Daniela Mercury Desentendimento começou quando o trio elétrico do cantor se aproximou excessivamente do da cantora Famosos e TV|Do R7 04/03/2025 - 19h51 (Atualizado em 04/03/2025 - 19h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tony Salles se dirige ao público para pedir desculpas a Daniela Mercury, em Salvador Reprodução/Twitter/HaftasArden

Tony Salles se desculpou com Daniela Mercury durante um bloco em Salvador, nesta terça-feira (4). Antes, os dois artistas haviam trocado farpas durante o circuito Dodô, no Carnaval de Salvador, durante a madrugada.

O desentendimento começou quando o trio elétrico do cantor se aproximou excessivamente do da cantora, prejudicando a qualidade do som do desfile dela, que não deixou o incidente passar em branco.

O que Tony Salles disse?

Em cima de um trio elétrico comandando um bloco em Salvador, Tony Salles se dirigiu ao público para comentar o incidente e pedir desculpas à cantora Daniela Mercury:

“Eu gostaria de dizer: Daniela, meu amor, eu tenho um carinho muito grande por você. [...] E vou falar aqui hoje pra todos: me perdoe pelo que aconteceu ontem. Não foi intencionalmente. [...] Dani, eu te amo. Nunca que, na minha vida, eu ia criar um problema com você, uma referência da nossa música baiana. [...] Tanto que, em momento algum, eu cito o nome de Daniela lá no percurso. Sabe por quê? Porque existe uma coisa que aprendi com minha mãe, que se chama respeito. Eu respeito, principalmente quando se tem uma coisa chamada hierarquia. É pra isso, pra você respeitar quem está lá na frente, quem chegou primeiro. Ela merece aplausos.”

‌



Como foi a discussão?

Por volta da 1h, Daniela interrompeu a apresentação do clássico “Maimbe Danda” e, visivelmente irritada, encarou o trio de Tony por alguns segundos antes de disparar críticas diretas ao cantor. “Muito feio encostar na gente assim, viu? Carnaval não pode ser assim não, viu, Tony? Respeite, que não sou moleca, rapaz. Ficou feio, viu, bicho?”, disse no microfone.

Tony Salles, por sua vez, respondeu sem citar diretamente o nome de Daniela, justificando que o atraso na programação de seu trio o obrigou a acelerar o percurso. “A gente está um pouco corrido hoje. Eu peço mil desculpas a vocês, porque atrasou muito a saída lá, e vocês precisam de uma explicação. O percurso é para ser feito dentro de um tempo, e as pessoas, às vezes, acabam segurando e atrasa”, disse.

‌



O cantor ainda falou que tinha um show agendado em um camarote na mesma noite e criticou a atitude de quem “segura o trio”. “O trio precisa andar. Foi feito para andar. A gente precisa se respeitar, não é porque sou uma banda de pagode, periférico, suburbano, que é para me desrespeitar”, comentou.

Tony também fez um contraponto sobre a maratona de apresentações no Carnaval. “Tem artistas que terminam o desfile e vão descansar, mas eu estou cansado e quero honrar meus compromissos. As pessoas pagaram caro para ver o show no camarote e estão esperando”, acrescentou, pedindo desculpas aos foliões.

‌



Daniela encerrou seu desfile com um recado ácido: “Tchau, gente, acabou. Vão curtir o Tony aí”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5