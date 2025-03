Tony Bellotto, dos Titãs, diz ter câncer no pâncreas e vai passar por cirurgia ‘Eu estou tranquilo e confiante, enfrentando tudo com coragem e dignidade’, afirmou o músico Famosos e TV|Do R7 03/03/2025 - 19h50 (Atualizado em 03/03/2025 - 19h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tony Bellotto disse ter descoberto o câncer durante exame de rotina Reprodução/Instagram/titasoficial

Tony Bellotto, guitarrista da banda Titãs e escritor, disse ter câncer no pâncreas. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o músico falou do diagnóstico e afirmou que irá passar por cirurgia.

“Fazendo um exame de rotina, eu fui diagnosticado com tumor no pâncreas e vou passar por uma cirurgia assistido pela doutora Fernanda Capareli e pelo doutor Marcelo Cerqueira César Machado”, afirmou.

“Durante esse período, eu vou me afastar temporariamente dos palcos, mas os Titãs seguem com a agenda planejada, acompanhados pelo músico Alexandre de Orio. Logo que eu me recupere, eu vou retornar aos shows e às minhas atividades profissionais. Então, desde já quero agradecer aos pensamentos, palavras e mensagens de apoio e de carinho. E pedir que vocês não sofram. Sem drama”, acrescentou.

“Eu estou tranquilo e confiante, enfrentando tudo com coragem e dignidade. Inspirado pelo nosso querido Branco Mello que passou por tratamentos difíceis e agora está aí tocando, cantando e se divertindo nos shows. Nos vemos em breve”, finalizou o músico em seu vídeo nas redes sociais.

‌



Os Titãs também se pronunciaram em seu perfil oficial em uma rede social. Mencionaram o cumprimento da agenda de shows com o músico Alexandre de Orio e o retorno de Tony Bellotto após sua “pausa temporária dos palcos”.

A formação atual da banda tem Branco Mello e Sérgio Britto, além de Bellotto. Originalmente, os Titãs eram formados por oito integrantes. Além dos três remanescentes, a banda contava com Arnaldo Antunes, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos e Marcelo Fromer (1971-2001).

‌



Entre as canções mais populares do grupo estão “Sonífera Ilha”, “Polícia”, “Comida”, “Epitáfio”, entre outros.

Além de músico, Tony Bellotto também desenvolveu a carreira de escritor, sendo autor de romances policiais que têm como protagonista o personagem Bellini. Seu primeiro livro, lançado em 1995, foi “Bellini e a Esfinge”.