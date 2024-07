Novo livro de Tony Bellotto, ‘Vento em Setembro’ retoma juventude do guitarrista dos Titãs Romance mistura memória e ficção ao ter a cidade de Assis, no interior paulista, onde o músico cresceu, como pano de fundo Estante da Vivi|Vivian MasuttiOpens in new window 19/07/2024 - 07h08 (Atualizado em 19/07/2024 - 07h08 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O escritor e músico Tony Bellotto Divulgação/Cia. das Letras

Famoso pela série de romances policiais com o investigador Bellini, interpretado por Fábio Assunção nos cinemas, Tony Bellotto, 64 anos, já deixou há muito tempo de ser “apenas” o guitarrista dos Titãs.

Um dos principais nomes do gênero no país, ele acaba de lançar Vento em Setembro (R$ 94,90; 296 págs., Cia. das Letras), no qual ultrapassa os limites dos livros de mistério ao misturar memorialismo com ficção.

A história se passa metade na década de 1970, em Assis, cidade do interior paulista em que Bellotto cresceu, e metade nos dias atuais.

No enredo, um latifundiário poderoso decide contratar uma prostituta para tirar a virgindade do filho caçula e promove uma orgia. Só que o jovem desaparece e, então, o leitor é levado à Ouro Preto contemporânea.

Publicidade

Capa do livro ‘Vento em Setembro’ Divulgação/Cia. das Letras

Intimamente conectado com o próprio Bellotto, o personagem central é um jornalista quarentão que escreveu um livro sobre Aleijadinho e logo se vê envolvido com uma investigação.

O título do romance, 13º do autor, é inspirado no clássico Luz de Agosto (1932), do americano William Faulkner (1897-1962), que retrata o período da lei seca nos Estados Unidos.

Entre as obras que têm Bellini como protagonista estão Bellini e a Esfinge (1995), Bellini e o Demônio (1997), Bellini e os Espíritos (2005) e Bellini e o Labirinto (2014).