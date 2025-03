Influenciadora viraliza após comprar caixa de 4,5 kg de patas de caranguejo por R$ 2.700 Vídeo de Maggie alcançou 14,5 milhões de visualizações e mais de 1.900 comentários Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 11/03/2025 - 11h52 (Atualizado em 11/03/2025 - 11h52 ) twitter

Influenciadora gastou R$ 2.700 reais em patas de caranguejo

A influenciadora digital Maggie, famosa por fazer vídeos sobre gastronomia no TikTok, viralizou na rede social após gastar uma quantia milionária para realizar um desejo antigo: ela comprou uma caixa de 4,5 kg de patas de caranguejo-real.

O item custou à tiktoker US$ 479, cerca de R$ 2.700, e chamou a atenção dos usuários. Uma das publicações da influencer, que acumula mais de 900 mil seguidores, alcançou 14,5 milhões de visualizações.

Nos vídeos, Maggie compartilhou sua busca pelo crustáceo e revelou que o preço inicial da caixa variava entre US$ 200 (R$ 1.166,16) e US$ 300 (R$ 1.749,24). Além disso, ela comparou a compra atual, no supermercado Costco, com uma que fez anteriormente na empresa Alaska King Crab Company, onde costuma adquirir.

Segundo a influenciadora, as patas de caranguejo compradas pelo alto valor — que surpreendeu até a atendente do mercado — não eram tão grandes como ela esperava. No entanto, a tiktoker disse estar “muito feliz” com a experiência.

Para Maggie, a caixa do Costco vale a pena para grandes grupos de pessoas, mas ela recomenda a Alaska King Crab Company para uma experiência personalizada,

Entre os mais de 1.900 comentários em um dos vídeos, os seguidores da influenciadora também opinaram sobre o tamanho do produto e o valor. “Isso é um caranguejo ‘daora’, não esses ‘veio’ que só servem pra chupar kkkk igual os daqui do Brasil”, escreveu uma pessoa. “US$ 479 seria um mês de compras para a minha casa”, disse outra.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.