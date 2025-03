Saiba quais são as exigências da festa de casamento de R$ 5 milhões de Isis Valverde Atriz e o empresário Marcus Buaiz vão se casar em cerimônia para 180 pessoas no interior de São Paulo Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 13/03/2025 - 10h21 (Atualizado em 13/03/2025 - 10h26 ) twitter

Isis Valverde e Marcus Buaiz vão se casar em cerimônia luxuosa Reprodução/Instagram/@marcusbuaiz

A atriz Isis Valverde vai se casar no dia 3 de maio com o empresário Marcus Buaiz, ex-marido da cantora Wanessa Camargo. A cerimônia para 180 pessoas vai acontecer em Jarinu, no interior de São Paulo, um local luxuoso que simula vilas francesas.

Segundo informações do portal LeoDias, os gastos para o evento glamouroso já ultrapassaram R$ 5 milhões. O casal também reservou um aeroporto executivo para receber os convidados e, assim, garantir a segurança e a privacidade dos amigos e familiares.

Os presentes na celebração, no entanto, terão que seguir um código de vestimenta rígido. No convite, os noivos recomendam o uso de cores em tons pastéis e que evitem cores pretas, vermelhas e saltos finos.

Além disso, também foi “carinhosamente” solicitado que os convidados não gravem vídeos e nem tirem fotos durante o casamento do casal de celebridades.

Uma das medidas tomadas por Isis e Buaiz, inclusive, é a instalação de uma torre especial próxima ao local da festa. O dispositivo tem a função de bloquear os sinais de celulares, criando uma “zona de silêncio digital”, de acordo com a Quem.

Ao que tudo indica, a lua de mel dos pombinhos será na Itália, pois o casamento conta com uma lista de presentes de valores variados, que vão até R$ 42 mil, incluindo passagens aéreas para o país e passeios de barco e helicóptero pela Sardenha.

Isis Valverde e Marcus Buaiz já haviam oficializado a união em dezembro e se casado no civil em uma cerimônia íntima. Em seguida, os dois viajaram para Fernando de Noronha.

