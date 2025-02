Ex de Wanessa Camargo, Marcus Buaiz se declara para Isis Valverde: ‘Novo ciclo’ Empresário celebra a data especial com mensagem emocionante nas redes sociais O conteúdo Ex de Wanessa Camargo, Marcus Buaiz se declara... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 17/02/2025 - 11h46 (Atualizado em 17/02/2025 - 11h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Wanessa Camargo, Marcus Buaiz e Isis Valverde (Foto Instagram)

Marcus Buaiz emocionou seus seguidores ao prestar uma homenagem especial à esposa, Isis Valverde, que completou 38 anos nesta segunda-feira (17). Conhecido por ser discreto, o empresário compartilhou, em seu perfil nas redes sociais, uma série de fotos da atriz. Entre as imagens, estavam registros do casamento e também momentos especiais com os filhos. Isis é mãe de Rael, fruto de seu relacionamento com André Resende, enquanto Marcus tem José Marcus e João Francisco, de sua união anterior com a cantora Wanessa Camargo.

Para saber mais sobre essa linda declaração de amor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Saiba quais são as expectativas de Fernanda Torres para o Oscar

Jornal internacional destaca força brasileira por Fernanda Torres no Oscar: ‘Já ganhou’

Wanessa abre o jogo sobre separação com Dado Dolabella: ‘Muitas situações’