Filme de Isis Valverde é detonado pela crítica especializada e vira piada nos EUA

Parece que a estreia de Isis Valverde em Hollywood azedou! Desde o lançamento de ‘Código Alarum’, o filme vem recebendo críticas do público e da crítica especializada, virando até piada nos Estados Unidos. As resenhas apontaram um enredo confuso, personagens inconsistentes e atuações “rígidas e artificiais”. No longa-metragem, a atriz brasileira interpreta uma espiã ao lado de Sylvester Stallone. “Para alegria da Isis, ela não foi nem lembrada nas críticas”, cutucou Fabíola Reipert.