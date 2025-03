Oruam visita o pai, o traficante Marcinho VP, em prisão no Mato Grosso do Sul Apontado como um dos líderes da facção Comando Vermelho, criminoso está preso há mais de 16 anos Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 13/03/2025 - 11h50 (Atualizado em 13/03/2025 - 12h39 ) twitter

Oruam foi visitar o pai, o traficante Marcinho VP, na prisão Reprodução/Instagram/@oruam

O rapper Oruam revelou nas redes sociais que esteve, na última quarta-feira (12), no Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para visitar seu pai, o traficante Marcinho VP.

No Instagram, o cantor mostrou a chegada ao local e compartilhou algumas fotos com a família. Ele escreveu: “Partiu visitar meu pai”.

O músico ainda mostrou a camiseta cor-de-rosa que escolheu para o encontro e brincou com a roupa que seu irmão decidiu usar, uma combinação de vermelho e laranja. “Meu pai vai nem querer ver ele agredindo a moda”, afirmou Oruam.

A publicação do rapper já acumula mais de 800 mil curtidas e, nos stories, ele pediu para que os fãs ajudem o post a bater 1 milhão de curtidas “em um dia como esse”. O cantor ainda prometeu contar como foi a visita.

‌



Oruam, cujo nome artístico é um anagrama de Mauro, é um dos seis filhos de Marcinho VP. O criminoso é apontado como um dos líderes da facção Comando Vermelho e está preso há mais de 16 anos, condenado por assassinato, formação de quadrilha e tráfico de drogas.

O rapper, no entanto, demonstra publicamente seu apoio à liberdade do pai. Ele, inclusive, possui tatuagens em homenagem ao criminoso e a Elias Maluco, traficante condenado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes e considerado uma figura paterna pelo músico.

