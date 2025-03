Fernanda Torres marca presença na pré-estreia de Fernanda Montenegro no cinema e vê a mãe ser aplaudida de pé Atriz de ‘Ainda Estou Aqui’ interrompeu descanso para prestigiar a veterana no filme ‘Vitória’ Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 13/03/2025 - 13h29 (Atualizado em 13/03/2025 - 13h34 ) twitter

Fernanda Torres marcou presença em estreia de filme de Fernanda Montenegro Roberto Filho/Brazil News; Webert Belicio/Agnews

A atriz Fernanda Torres interrompeu o descanso após a temporada de premiações de Ainda Estou Aqui e esteve presente, na noite da última quarta-feira (12), na pré-estreia do filme Vitória, protagonizado por sua mãe, Fernanda Montenegro.

Desde o momento em que chegou à sala de exibição, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, a artista de 95 anos foi aclamada por convidados e pelo elenco e equipe do longa-metragem. A veterana já havia sugerido, anteriormente, que esse poderia ser seu último papel no cinema.

“Este é nosso encontro de família por opção. Estamos no filme como artistas e criadores, vocês são nossa família de opção, que veio nos dar sua presença. E acho que vai ter muito aplauso no final”, disse Fernanda Montenegro.

Fernanda Montenegro discursa na pré-estreia do filme "Vitória", na Cidade das Artes Roberto Filho/Brazil News

Fernanda Torres esteve com a mãe durante toda a noite e ovacionou a mãe ao lado do público. A atriz que viveu Eunice Paiva também foi aplaudida e, em um momento que se afastou um pouco da veterana, foi puxada novamente por ela para serem homenageadas juntas.

Fernanda Montenegro e elenco de 'Vitória' são ovacionados em pré-estreia do filme Roberto Filho/Brazil News

Dirigido por Andrucha Waddington, Vitória chega aos cinemas nesta quinta-feira (13). O filme conta a história de Nina (Fernanda Montenegro), uma idosa que decide filmar o tráfico de drogas de seu bairro da janela do apartamento em que vive. Após meses de registros, sua iniciativa atrai a atenção do jornalista Flávio Godoy (Alan Rocha), que se propõe a apoiá-la em sua missão.

