Fernanda Montenegro participa da pré-estreia do filme 'Vitória' e diz que não quer parar de atuar

Em plena atividade! Fernanda Montenegro participou da pré-estreia do filme 'Vitória', estrelado por ela, em São Paulo. O longa-metragem conta a história de uma idosa que filmou o dia a dia do tráfico de drogas em uma região do Rio de Janeiro para denunciar à polícia. O evento contou com a presença de outros famosos, como Bruna Marquezine, Drauzio Varella e Sasha Meneghel, que também faz parte do elenco. Em discurso, Fernanda garantiu que não pretende parar de atuar. Veja como foi!