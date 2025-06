Amado Batista rebate críticas sobre diferença de idade com a esposa de 23 anos

Amado Batista ficou bravo com os "haters" após as críticas sobre o seu casamento com a ex-Miss Calita Franciele, de 23 anos. O cantor pediu respeito, rebateu os comentários e disse que sofre preconceito por causa da diferença de idade, já ele tem 74 anos. Lembrando que a onda de ataques nas redes sociais começou desde que os dois apenas namoravam.



