Preta Gil anuncia que novo tratamento contra câncer nos EUA vai começar na semana que vem

Boas notícias! Preta Gil anunciou a data de início da nova etapa do tratamento contra o câncer de intestino nos Estados Unidos. A cantora está em Nova York para dar novo passo nos cuidados com a saúde, que começarão no dia 10 de junho. Preta disse que pensou em desistir em vários momentos, mas reuniu forças graças ao carinho da família e dos fãs.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!