Amado Batista se irrita com conselhos de familiares e amigos sobre nova namorada O cantor não admite que se intrometam em relação a suas companheiras Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 20/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/01/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Amado Batista com a ex-miss Mato Grosso Calita Franciele Reprodução/Instagram

Pessoas muito próximas a Amado Batista estão de olho e preocupadas com o rumo que está tomando seu mais novo relacionamento amoroso (com a ex-miss Mato Grosso Calita Franciele).

Para começar, o pessoal está percebendo que a bela jovem tem ido com muita sede ao pote. Além de fazer a linha “primeira-dama”, tipo “quem manda aqui sou eu”, está visível o desespero de Calita de aparecer com postagens sobre o casal nas redes sociais: fotos, vídeos, viagem. Inclusive, ela tem feito de tudo para se enturmar no meio artístico.

Aí, a gente se pergunta: e daí? Qual o problema? O que há de mal nisso? O que ela está fazendo de errado? Talvez nada.

Mas os mais chegados estão preocupados com a possibilidade de Amado mergulhar muito fundo na relação e depois sair machucado. Porém, ele não gosta que ninguém dê palpites, nem os filhos. Então, seus entes queridos estão observando só de longe. E em estado de alerta.

‌



Vale lembrar que um dos últimos envolvimentos amorosos de Amado, que durou cinco anos (e começou quando a moça tinha 17), acabou na Justiça, com a menina exigindo reconhecimento de união estável e ele pagando pensão de R$ 10 mil por um período.

O cantor é conhecido por gostar de mulheres bem mais novas do que ele. A atual tem uma diferença de 51 anos de idade. Ele tem 73 anos, e ela, 22.

Mas, se o casal está feliz, ninguém pode se intrometer, né?

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.