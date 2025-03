Noiva de Amado Batista agradece a Roberta Miranda após cantora pedir para deixarem casal em paz Artista afirmou que o músico é louco pela Miss Universe Mato Grosso 2024 Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 05/03/2025 - 12h52 (Atualizado em 05/03/2025 - 12h52 ) twitter

Calita Franciele foi defendida por Roberta Miranda Reprodução/Instagram/@calitafransouza/@robertamiranda

A noiva do cantor Amado Batista, Calita Franciele, repostou uma publicação de Roberta Miranda e agradeceu à cantora depois que ela fez um pedido para que os fãs deixem os pombinhos em paz.

O principal motivo das críticas ao namoro dos dois é a diferença de 51 anos entre o músico e a Miss Universe Mato Grosso 2024.

Em um story no Instagram, Roberta compartilhou uma foto do casal e escreveu: “Gente, deixem eles em paz. Amado Batista é louco por ela e a gata está apaixonada por ele. Que coisa!”.

A modelo, então, republicou o post em seu perfil e disse: “Obrigada, minha amiga”.

‌



Calita Franciele e Amado Batista estão juntos desde junho de 2024, mas o relacionamento só se tornou público no final do ano. Amiga do músico, foi a própria Roberta Miranda que confirmou o namoro do casal em dezembro.

Agora, em menos de duas semanas, os dois irão se casar no Mato Grosso. A cerimônia vai ocorrer no dia 15 de março, na Fazenda AB, um dos imóveis do cantor. O local tem 35 mil hectares e é avaliado em R$ 350 milhões.

