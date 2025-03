Amado Batista e Calita Franciele se casam hoje em fazenda de R$ 350 milhões; saiba os detalhes Casal está junto desde junho de 2024, mas a relação só se tornou pública no final do ano Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 15/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/03/2025 - 02h00 ) twitter

Amado Batista e Calita Franciele se casam em grande festa neste sábado (15) Reprodução/Instagram/@calitafransouza

O cantor Amado Batista, de 74 anos, e a miss Calita Franciele, de 23 anos, se casam neste sábado (15), às 16h30, em Cocalinho, no Mato Grosso. A cerimônia irá ocorrer na Fazenda AB, uma das propriedades do cantor, avaliada em R$ 350 milhões.

Os últimos preparativos para a grande festa estão a todo vapor. A noiva utilizou a função Melhores Amigos do Instagram para compartilhar que estava, nesta semana, comprando refrigerantes e águas em um mercadão popular.

Amado Batista também teria mandado abater duas vacas para o churrasco do evento. O cantor vende gado, e sua renda com o negócio ultrapassa R$ 120 milhões por ano.

Os vestidos de Calita e das madrinhas não são de nenhuma estilista famosa, pelo contrário, foram comprados em um bairro de noivas, chamado Campinas, em Goiânia.

A distribuição dos convites para a festa aconteceu, há cerca de um mês, pelo celular. A influenciadora criou um grupo com os amigos para enviar as “entradas”, mas com uma estratégia: usou a função de visualização única, evitando que alguém tirasse print e espalhasse para penetras.

Os pombinhos oficializaram o casamento no civil na última quinta-feira (13), em uma cerimônia restrita para amigos e familiares. A união ocorreu sob o regime de separação total de bens, conforme a legislação para pessoas acima de 70 anos.

Amado Batista e Calita Franciele estão juntos desde junho de 2024, mas a relação só se tornou pública no final do ano. O casal costuma ser alvo de comentários maldosos nas redes sociais, em razão da diferença de 51 anos entre eles.

O último romance assumido publicamente do cantor foi com Layza Felizardo, também de 23 anos. Ela tinha 17 anos quando começaram a namorar, e ficaram juntos por quatro anos, mas não chegaram a se casar oficialmente.

No entanto, a jovem entrou na Justiça para o reconhecimento da união estável e conseguiu que ele pagasse uma pensão provisória de R$ 10 mil por mês durante um período.

