Casamento de Amado Batista e Calita Franciele tem mais transtornos do que glamour Casamento é marcado com imprevistos, com jantar improvisado e briga por buquê Fabíola Reipert 19/03/2025 - 15h58

Amado Batista e Calita Franciele oficializaram sua união no último fim de semana, mas, ao contrário do que se espera de um casamento de celebridade, a festa teve mais transtornos do que glamour. O casal, que já está curtindo sua lua de mel em Morro de São Paulo, na Bahia, certamente preferiria esquecer alguns detalhes da celebração.

O buffet contratado para o evento simplesmente não apareceu, deixando os noivos a mercê de uma solução improvisada. O jantar, em vez de ser um menu refinado, foi um arroz carreteiro feito com as sobras do almoço e o que restou do churrasco. Um verdadeiro “jeitinho brasileiro”, que pode até ter sido saboroso, mas com certeza não estava nos planos de quem sonhou com um evento de luxo.

Além disso, os doces não sobreviveram ao calor e derreteram, deixando a desejar no quesito sobremesa. O momento do buquê, que normalmente é cheio de emoção, acabou virando uma verdadeira bagunça, com as convidadas quase se batendo para pegar a flor.

Definitivamente, não foi o grande evento que muitos esperavam...

