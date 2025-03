Internet aponta barriguinha de grávida de mulher de Amado Batista Calita Franciele e o cantor se casaram no último final de semana em fazenda no Mato Grosso Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 17/03/2025 - 11h11 (Atualizado em 17/03/2025 - 11h45 ) twitter

Web levantou suspeitas de gravidez de Calita Franciele Reprodução/Instagram/@calitafransouza

O cantor Amado Batista, de 74 anos, e a influenciadora Calita Franciele, de 23 anos, se casaram no último sábado (15), em Cocalinho, no Mato Grosso. O festão ocorreu na Fazenda AB, uma das propriedades do cantor, avaliada em R$ 350 milhões.

A Miss Universe Mato Grosso 2024 postou diversos registros do casamento nas redes sociais, mas uma foto do evento, com um detalhe importante, chamou a atenção dos seguidores. O pessoal achou que a noiva estaria com uma barriguinha de grávida.

Nos comentários, fãs de Amado Batista e de Calita Franciele escreveram: “Barriguinha de grávida?”, perguntou uma pessoa. “Acho que tem cegonha a bordo”, afirmou outra.

A união ocorreu sob o regime de separação total de bens, conforme a legislação para pessoas acima de 70 anos.

‌



Os dois assumiram o relacionamento em dezembro do ano passado e muita gente estranhou a pressa para casar... Será que a moça está grávida?

