Luana Piovani fala da falta de homens no Brasil e em Portugal Atriz diz que entrou em aplicativo de namoro e que vai ter de procurar em Paris ou Milão Fabíola Reipert|Fabíola Reipert 16/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/03/2025 - 02h00 )

Segundo a atriz, nem por meio de apps ela está conseguindo encontrar alguém. Reprodução/Instagram @luapio

A atriz Luana Piovani está solteira no momento e falou que andou “carente, louca, subindo pelas paredes”. Ela comentou sobre a dificuldade de encontrar um novo parceiro, que não está achando nem em aplicativo de namoro.

“Estava extremamente carente, louca, subindo pelas paredes e vim para o Brasil. Vi que nem no Brasil tem mais homens. Se no Brasil não tem [homens], Portugal você esquece”, revelou a um podcast português.

Ela continua: “E girou uma chave dentro de mim, estou anestesiada. Tenho me arrumado pra mim, saído com minhas amigas e sendo feliz com minha vida.”

Segundo a atriz, nem por meio de apps ela está conseguindo encontrar alguém. “Eu tô num aplicativo que é mais internacional. Aqui em Portugal não tem nada, mas tem em Paris, Milão... Tem que viajar, porque não tem jeito”, contou.

Luana Piovani está solteira desde o fim do romance com Lucas Bittencourt, que acabou em julho de 2024."

