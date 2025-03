Luana Piovani é pressionada a falar de noitada de Neymar com mulheres e solta o verbo Atriz não citou o nome do jogador, mas afirmou que ‘a pessoa cava a própria cova’ Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 14/03/2025 - 12h19 (Atualizado em 14/03/2025 - 12h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Luana Piovani alfinetou Neymar após polêmica com mulheres Reprodução/Instagram/@luapio; MARCELLO ZAMBRANA/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO – 09.03.2025

A atriz Luana Piovani alfinetou, nesta quarta-feira (14), o jogador de futebol Neymar após as notícias sobre a presença dele em uma festa particular com mulheres em uma chácara reservada. Segundo a artista, várias pessoas pediram para que ela comentasse a polêmica.

“Vocês estão me atentando para fazer stories respondendo às coisas. Quero responder a vocês dizendo que eu não preciso responder nada, a pessoa se afunda sozinha. Vocês não conhecem essa lei?”, disparou em um vídeo no Instagram, sem citar o nome do atleta.

Luana também comentou sobre “pessoas que são extremamente ignorantes, burras do ponto de vista emocional e pessoal”, afirmando que há muita gente “zilionária” que acha que inteligência é ficar cada vez mais rico. “Eu acho que é viver cada vez melhor”, contou.

“A pessoa cava a própria cova, a gente não precisa fazer muito. Cai a máscara e a pessoa vai se cagando. Tenho visto isso direto, inclusive vi na minha própria vida”, disse a artista.

‌



Apesar da polêmica, o que Luana revelou gostar é dos adjetivos que recebe dos fãs, como “loba” e “grandona”. “E agora, por causa desse ‘quiprocó’ todo, judicial, ético e moral, vocês têm me chamado de ‘braba’. Eu também me identifico muito”, completou.

A artista se refere ao processo na Justiça em que Neymar pede R$ 50 mil de indenização após ela ter acusado o jogador de apoiar um projeto de privatização de praias.

‌



Para que o atleta retirasse a ação judicial, a defesa dele teria elaborado um pedido de desculpas para Luana reproduzir em seu perfil no Instagram. No entanto, ela teria se recusado e preferido que ele seguisse com o litígio.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.