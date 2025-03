Piqué marca presença em festa de irmã de Neymar, Rafaella Santos, sem a namorada Influenciadora comemorou aniversário de 29 anos com amigos e família em São Paulo Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 12/03/2025 - 10h22 (Atualizado em 12/03/2025 - 10h22 ) twitter

Gerard Piqué esteve na festa de Rafaella Santos, irmã de Neymar Reprodução/Instagram/@3gerardpique

O ex-jogador de futebol espanhol e ex-marido de Shakira, Gerard Piqué, esteve presente, na noite da última terça-feira (11), na festa de Rafaella Santos, irmã de Neymar e namorada de Gabigol, em São Paulo.

A influenciadora reuniu amigos e familiares em um restaurante recém-inaugurado, que tem um espaço privativo, para comemorar seu aniversário de 29 anos. Na entrada da festa, os celulares dos convidados foram confiscados e guardados em uma caixa branca.

A presença de Piqué no jantar “restrito” de Rafaella chamou atenção nas redes sociais, principalmente por ele ir ao evento sem a namorada, Clara Chía. Ele foi flagrado em frente ao local do evento esperando um carro de aplicativo.

Na comemoração, também estavam presentes Neymar e Bruna Biancardi, que está grávida da segunda filha do jogador do Santos, os influenciadores Léo Picon e Gabriela Versiani, e a dupla sertaneja Matheus e Kauan.

Gerard Piqué é próximo de Neymar desde a época em que jogaram juntos no Barcelona, na Espanha. No mês passado, o nome do ex-jogador voltou a se tornar assunto no Brasil durante a turnê mundial de Shakira, sua ex-mulher, quando uma citação ao espanhol gerou vaias dos fãs da cantora e viralizou nas redes sociais.

