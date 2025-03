João Guilherme posta foto sensualizando e usa a orelha como pretexto Filho de Leonardo está solteiro após o término do relacionamento com Bruna Marquezine Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 11/03/2025 - 13h43 (Atualizado em 11/03/2025 - 13h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

João Guilherme disse que uma de suas orelhas é “esquisitinha” Reprodução/Instagram/joaoguilherme

O ator João Guilherme, filho do cantor Leonardo, chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar uma foto sem camiseta e escrever que uma de suas orelhas é “esquisitinha”, comparando-a com a do personagem Shrek.

Vamos falar a verdade? O comentário foi um pretexto para a publicação da foto sensualizando do ex-namorado de Bruna Marquezine…

Recém-solteiro, João e a atriz ficaram juntos por quase um ano e terminaram o relacionamento de forma amigável no final de fevereiro.

Nos comentários, diversos usuários criticaram João Guilherme e afirmaram que ele é “esquisito”. “Só a orelha? Ele é todo esquisito”, escreveu uma pessoa. “Ele é todo esquisito, não é ele que usa blusinhas de mulher?”, perguntou outra.

‌



Mas que povo maldoso… Se ele está feliz e aproveitando a nova fase solteiro, é isso que importa.

Agora, se ele quis mesmo falar da orelha, o que menos dá para ver nessa foto é a orelhinha dele…

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.