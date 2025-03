Entenda por que Leonardo foi processado pela venda de terrenos milionários no Mato Grosso

Leonardo e outros empresários estão sendo processados pela venda de terrenos no Mato Grosso por valores milionários. As pessoas alegam que foram vítimas de um golpe, já que os lotes comprados estão em situação irregular. A assessoria de Leonardo defendeu que o cantor foi contratado apenas para fazer a propaganda para a empresa anunciante. As vendas foram realizadas em 2022 e, até agora, não houve resolução.