Já superou? Bruna Marquezine dá ‘selinho’ em astro internacional após término com João Guilherme

Será que a fila já andou? Após o término com João Guilherme, Bruna Marquezine apareceu em foto quase beijando o cantor Omar Apollo e virou assunto entre os fãs. Ele publicou o registro nas redes sociais e fez questão de marcar a atriz. Lembrando que, quando Omar esteve no Brasil em 2024, os dois se encontraram e já tinham chamado atenção do público. Entenda!